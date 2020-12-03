Банду наркоторговцев обезвредили в Саратове

В Саратове обезврежена организованная преступная группа, занимавшаяся изготовлением и поставкой наркотиков в Московскую область.

Четверо предпринимателей в Саратовской области решили организовать бизнес по изготовлению и транспортировке наркотиков и психотропных веществ из Саратова в Москву. Там вещества распространялись через тайниковые закладки.

Менеджмент в малом предприятии был отлажен – двое занимались изготовлением наркотиков и их фасовкой, подготовкой оптовых партий, третий отвечал за транспортировку, четвертый организовывал бесконтактную реализацию.

В ходе обысков в домах подозреваемых нашли более 8 кг готовых к продаже наркотиков. Их они хранили в холодильниках, вместе с продуктами и напитками. Также обнаружили составляющие вещества, для изготовления наркотиков.

Следственный отдел ГУ МВД по Саратовской области возбудил семь уголовных дел в связи с задержание ОПГ.

Троих членов группы взяли под стражу, четвертого отпустили под домашний арест.