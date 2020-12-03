Более трех тысяч саратовцев подали заявления на регистрацию брака через интернет

За 11 месяцев 2020 года 5 148 жителей Саратовской области обратились в органы ЗАГС через интернет.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении по делам ЗАГС, это на 23% больше, чем за тот же период 2019 года.

Чаще всего в электронном виде подают заявления на регистрацию брака — 3 424 раза.

Также 913 раз обратились граждане за получением повторных документов, а за свидетельством о рождении через интернет обратились 465 человек.

Как отметила начальник Управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева, благодаря электронным сервисам можно заблаговременно и без временных затрат подать заявление на регистрацию брака именно на ту дату, в которую влюбленные хотели бы узаконить свои отношения. «Одна из самых популярных дат будущего года — 21.08.21 — уже активно бронируется молодоженами. Поэтому специально для этой даты мы открыли дополнительное время во «Дворце бракосочетаний», так называемые «ночные регистрации брака», чтобы все желающие смогли провести бракосочетание в красивую летнюю дату», — подчеркнула Юлия Пономарева.

В Управлении напомнили, что после подачи электронного заявления за несколько дней до свадьбы стоит позвонить в тот отдел ЗАГС, где она планировалась проводиться, для уточнения данных, чтобы не было ошибок.

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