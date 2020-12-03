Сергей Грачев приступит к работе в мэрии с 7 декабря

Сергей Грачев

Должность первого заместителя главы администрации Саратова займет Сергей Грачев, он начнет работать со следующей недели, с 7 декабря.

Первому заместителю главы города предстоит заняться вопросами городского хозяйства и строительства.

- Сергей Евгеньевич молод, полон сил и желания реализовать свой потенциал на благо областного центра, имеет большой управленческий опыт, пусть и в коммерческой структуре, а также поддержку горожан, которую он получил в ходе избирательного процесса в областную Думу. Уверен, что совокупность данных качеств поможет Сергею Евгеньевичу достойно справляться с возложенными на него обязанностями», - заявил глава Саратова Михаил Исаев.