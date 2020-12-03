В Балашове мужчина пострадал в столкновении двух ВАЗов

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Вчера, 2 декабря, в 22:40 у дома №29 на улице 30 лет Победы в Балашове столкнулись два ВАЗа.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 25-летний водитель ВАЗ-21124 влетел в ВАЗ-21099, за рулем которого был 23-летний парень.

В итоге 29-летний пассажир из первой легковушки госпитализирован.

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