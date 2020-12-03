День неизвестного солдата отмечается 3 декабря в России

Сегодня, 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Утром губернатор Радаев возложил цветы к мемориалу «Братская могила» на Воскресенском кладбище.

На этом воинском захоронении покоятся более восьми тыс. солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны, а также умерших от ран в саратовских госпиталях.

Напомним, в этот день в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы у Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлёвской стены. День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года.