Панков на утренней прогулке: Минус 21, радует хорошая зимняя погода и настроение людей на реализацию новых проектов

Набережная Вольска, минус 21 градус

Депутат госдумы Николай Панков обсудил с жителями Вольска реконструкцию набережной. Сделал он это в спортивном стиле — в ходе прогулки рано утром по еще ночному морозу.

- Так началось утро, сегодня оно морозное. Минус 21 градус ниже нуля. Радует хорошая зимняя погода и настроение людей на реализацию новых проектов, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня с утра, после совместной прогулки с вольчанами обсудили реконструкцию набережной. … Сегодня понимаем, что в местных бюджетах не хватает средств на эти цели. Вопрос финансирования набережной в Вольске возьму на себя, чтобы в следующем году начать работы по ее благоустройству. Средства буду искать в федеральном бюджете. Отмечу, жители Вольска очень активно отстаивают проекты для своего города и участвуют в их реализации. Уже сейчас у них много предложений, вместе будем их обсуждать, — заметил Панков.