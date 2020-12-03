В Саратове женщина на «Гранте» врезалась в «КамАЗ»

Случилось ДТП «Гранты» и «КамАЗа» Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 2 декабря, случилось ДТП.

- В 22:05 напротив дома №117в по Ново-Астраханскому шоссе 21-летняя водительница «Лады Гранта» врезалась в «КамАЗ», за рулем которого был 52-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В столкновении пострадала сама виновница аварии. Ее госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.