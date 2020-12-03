Житель Маркса ударил ножом соседа и сбежал

Трагедия произошла на улице в Марксе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области 49-летнего местного жителя будут судить за убийство.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал его сосед.
По версии следствия, вечером 23 сентября мужчины поссорились. Обвиняемый ударил 39-летнего оппонента ножом в грудь и тот упал. Родственники привезли раненого в больницу, но тот все же скончался.
Обвиняемый сбежал с места ЧП, по пути спрятав нож. А на следующий день сдался полиции. Вину в убийстве он не признал, объяснив все самообороной.
Сейчас он находится под арестом, дело передано в суд.
Мужчина заявил, что лишь оборонялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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