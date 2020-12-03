Житель Маркса ударил ножом соседа и сбежал

Трагедия произошла на улице в Марксе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области 49-летнего местного жителя будут судить за убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал его сосед.

По версии следствия, вечером 23 сентября мужчины поссорились. Обвиняемый ударил 39-летнего оппонента ножом в грудь и тот упал. Родственники привезли раненого в больницу, но тот все же скончался.

Обвиняемый сбежал с места ЧП, по пути спрятав нож. А на следующий день сдался полиции. Вину в убийстве он не признал, объяснив все самообороной.

Сейчас он находится под арестом, дело передано в суд.

Мужчина заявил, что лишь оборонялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.