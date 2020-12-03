В Пугачеве 63-летний педофил развратил в гостинице 13-летнюю девочку

В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 63-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в совращении 13-летней девочки.

Было установлено, что мужчина выбрал себе жертву в компании подростков, которые собирались возле одной из гостиниц. Мужчина под разными предлогами заводил девочку в помещение и трижды с декабря 2019 года по февраль 2020 совершал развратные действия.

Следователям удалось наладить с девочкой психологический контакт и найти доказательства вины мужчины, хотя он ее не признал.

Суд отправил гражданина на три года в колонию общего режима.

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