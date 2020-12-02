В школах Энгельса отменили уроки из-за морозов

Завтра, 3 декабря, школьники Энгельсского района сидят дома.
- В связи с резким понижением температуры воздуха до -23 градусов занятия с первого по пятый класс отменяются, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации района.
Напомним, уроков также не будет в Балакове. А вот в Саратове не планируют их отменять.
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