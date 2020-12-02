В Энгельсе из горящего общежития эвакуировали людей

В Энгельсе сегодня, 2 декабря, случился пожар в общежитии на проспекте Строителей.

- В 19:30 поступил сигнал о возгорании в комнате на третьем этаже пятиэтажного дома №39. 12 человек эвакуировали из-за задымления, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В 19:44 пожар потушили, его площадь составила 4 кв. м. Оказалось, что горят вещи в комнате, из-за чего — выясняется.

На месте работали четыре расчета.

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