В Саратове в четверг ожидается до -18 градусов

В Саратовской области сегодня, 3 декабря, ожидается морозная погода без осадков.
- Местами будет туман, на отдельных дорогах скользко, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура днем опустится до -13…-18 градусов, местами в Правобережье чуть теплее — -6…-11 градусов.
Жителям области нужно теплее одеться и не находиться долго на улице.
А вот 3 декабря 2019 года было гораздо теплее — от -1 до -6 градусов.
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