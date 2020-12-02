В Саратове до конца года снесут 31 дом

В Саратове с начала 2020 года снесено 84 ветхих и аварийных дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, 82 из них ранее были жилыми, но признаны непригодными для проживания.

Еще предстоит до конца года демонтировать 31 дом. Муниципальный бюджет на это выделит 10,9 млн рублей, из федерального при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина — еще 70 млн.

Уже начаты работы на улицах Посадского, 112а, л, в, Южно-Зеленая, 3, Карьерная, 5, Энергетиков, 3, Аткарская, 33, Дзержинского, 4г и Ново-Астраханском шоссе, 57.

Напомним, ранее представители общественности обратились к главе Саратова Михаилу Исаеву с просьбой ввести мораторий на снос исторических зданий.

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