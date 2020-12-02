В школах Саратова отменять занятия из-за морозов не будут

Саратовским школьникам придется идти на занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовским младшеклассникам занятия отменять не будут.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщила Татьяна Плющева, пресс-секретарь главы города Михаила Исаева.

Температура воздуха завтра, 3 декабря, в областном центре прогнозируется около -12 градусов, что не является основанием для отмены занятий. Для этого столбик термометра должен достигнуть отметки -20 градусов ниже нуля.

- Поэтому речь об отмене занятий у школьников тех классов, которые не перешли на дистанционное образование, не идет, — сказала Татьяна Плющева.

Напомним, в Балакове принято решение отменить занятия 3 декабря из-за сильных морозов.

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