В школах Саратова отменять занятия из-за морозов не будут

Саратовским школьникам придется идти на занятия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Саратовским младшеклассникам занятия отменять не будут.
Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщила Татьяна Плющева, пресс-секретарь главы города Михаила Исаева.
Температура воздуха завтра, 3 декабря, в областном центре прогнозируется около -12 градусов, что не является основанием для отмены занятий. Для этого столбик термометра должен достигнуть отметки -20 градусов ниже нуля.
- Поэтому речь об отмене занятий у школьников тех классов, которые не перешли на дистанционное образование, не идет, — сказала Татьяна Плющева.
Напомним, в Балакове принято решение отменить занятия 3 декабря из-за сильных морозов.
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