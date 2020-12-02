Отменены занятия для учеников школ Балаковского района

В Саратовской области ожидаются морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Балаковские школьники завтра, 3 декабря, учиться не будут.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, это связано с низкой температурой воздуха.

Занятия отменяются только у учеников 1-5 классов, так как остальные занимаются дистанционно.

Также отменяется подвоз обучающихся в сельские школы.

Напомним, завтра в отдельных районах области ожидается мороз до -25... -27 градусов.

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