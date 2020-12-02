Открыт бассейн в Самойловке

В поселке Самойловка Саратовской области открылся бассейн.

Как сообщают в своей группе сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина, теперь местные школьники смогут заниматься водными видами спорта круглый год.

Ранее бассейн построили в Романовке, а на следующий год такой объект ожидается в Турках.

Напомним, жители этих районов обращались за помощью к Вячеславу Володину, сообщив о необходимости бассейнов.

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