Подозреваемую в убийстве матери и ребенка в Саратове арестовали на два месяца

Женщину арестовали по подозрению в двойном убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове арестована 53-летняя женщина, которую подозревают в убийстве матери и ребенка на улице Чернышевского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под стражей она проведет два месяца — до 29 января 2021 года.
Суд отправил женщину за решетку до 29 января
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, убийство было совершено 29 ноября. По версии следствия, женщина пришла домой к 38-летней знакомой. Во время ссоры она схватила нож и несколько раз ударила хозяйку и ее трехлетнюю дочь. После этого она ушла, прихватив драгоценности и банковскую карту.
Вскоре подозреваемая была задержана. На месте она дала показания.
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