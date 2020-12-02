Подозреваемую в убийстве матери и ребенка в Саратове арестовали на два месяца

Женщину арестовали по подозрению в двойном убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестована 53-летняя женщина, которую подозревают в убийстве матери и ребенка на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под стражей она проведет два месяца — до 29 января 2021 года.

Суд отправил женщину за решетку до 29 января Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, убийство было совершено 29 ноября. По версии следствия, женщина пришла домой к 38-летней знакомой. Во время ссоры она схватила нож и несколько раз ударила хозяйку и ее трехлетнюю дочь. После этого она ушла, прихватив драгоценности и банковскую карту.

Вскоре подозреваемая была задержана. На месте она дала показания.

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