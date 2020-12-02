Депутат Андрей Воробьев оказал помощь матери 11 детей и многодетному отцу

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев

Депутат Андрей Воробьев провел прием граждан в День рождения «Единой России»: помощь получила мать 11 детей

Вчера, 1 декабря, в День рождения «Единой России» в отделении партии в Заводском районе секретарь отделения, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев провел дистанционный прием граждан. За помощью к парламентарию обратилась мама 11 детей, которая в январе выходит из декретного отпуска. На работе женщине намекнули, чтобы она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Воробьев назвал подобный подход работодателя недопустимым и поручил юристам оказать горожанке помощь.

Кроме того, по просьбе матери-одиночки будут выделены подарки двум ее детям. Также помощь была оказана многодетному отцу, проживающему в Заводском районе. По просьбе мужчины одного из его детей устроили в группу детского творчества Городского дома культуры национального творчества. Родителям не придется платить за обучение — все будет организовано за бюджетный счет, заметил Воробьев.

Парламентарий также сообщил, что по просьбе профсоюза областного клинического кардиодиспансера подготовит документы, чтобы наградить учреждение Почетной грамотой Саратовской областной думы.

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