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В саратовском Минздраве ответили на вопрос про возможность третьей волны коронавируса

Специалисты пока не могут делать прогнозы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Будет ли третья волна коронавируса?

Будет ли третья волна коронавируса?

Фото: Олег ЗОЛОТО

Иностранные и российские СМИ начали говорить о возможной третьей волне коронавируса.

В Саратовской области эта тема пока не обсуждается.

На брифинге в Минздраве первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли третья волна.

- Сам бы с удовольствием узнал ответ, чтобы подготовиться, — сказал он.

Кроме того, он пояснил, с чем связано заметно снижение ежедневного числа выздоровевших. Дело в том, что по новым рекомендациям Минздрава РФ, к таковым относят пациентов уже после первого отрицательного теста. Большая часть людей уже выписалась, теперь темпы замедлились

- К счастью, у нас нет стольких пациентов, чтобы ежедневно выписывать по 500-600 человек, — сказал он.

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