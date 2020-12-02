В Саратовской области похолодает до -27 градусов

В Саратовской области с завтрашнего дня, 3 декабря, начинаются сильные морозы.

- Ночью и утром с 3 по 5 декабря местами в Левобережье температура опустится до -25…-27 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Напомним, в Гидрометцентре предупреждали, что такой мороз может привести к множеству коммунальных аварий.

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