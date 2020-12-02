Сайты холдинга «Волга-Медиа» продолжают лидировать в Саратове по доле местных читателей

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По данным портала LiveInternet на 1 декабря, сайт «Комсомольская правда» — Саратов» по итогам ноября 2020 года уверенно занимает второе место по посещаемости среди всех интернет-ресурсов региона. За прошедший месяц, согласно статистике счетчиков LiveInternet, «Комсомолка» привлекла 222 714 уникальных посетителей. На третьем месте «Версия-Саратов» (187 570), на четвертом — Саратовбизнесконсалтинг (138 758), на пятом — «МК-Саратов» (127 130). Лидирует «Взгляд-инфо» (328 261).

Также в топ-10 новостных сайтов региона входит «АиФ-Саратов» (восьмое место), на 12 месте — портал «Новости Саратова», входящий в холдинг «Волга-Медиа».

При этом все три сайта холдинга уверенно лидируют по доле местных читателей: АиФ-Саратов — 47%, «КП-Саратов — 46%, Новости Саратова — 46%. Остальные сайты топ-10 имеют заметно более низкие показатели доли читателей из Саратовской области. Суммарно аудитория трех сайтов холдинга по итогам ноября превышает аудиторию любого сайта региона.