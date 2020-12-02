Сантехник нашел труп в подвале дома в Аткарске при проверке канализации

Тело найдено в подвале дома на улице Советская Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области начата проверка по факту смерти мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 54-летнего местного жителя нашел 1 декабря слесарь-сантехник в подвале дома на улице Советская.

Его вызвали, чтобы проверить канализацию нежилого здания. В подвале он обнаружил мужчину без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Эксперты СКР осмотрели место происшествия и труп. На теле обнаружены кровоподтеки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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