Безработная саратовчанка поплатилась полумиллионом за трудоустройство

В Солнечном поселке Саратова мошенники списали у 44-летней женщины, желавшей устроиться на работу, полмиллиона рублей.

- Она увидела в интернете объявление с пометкой «надомный работник». В соцсети потерпевшая списалась с Анастасией – автором объявления. Та пояснила, что для трудоустройства надо заполнить анкету. Потерпевшая ввела номер паспорта, банковских счетов и выслала фотографии документа и всех карт с двух сторон, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

После этого на телефон жертвы начали приходить СМС о списании. Всего у нее украли 564 тыс. рублей.

Женщина пошла в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители просят горожан не сообщать никому номера карт, PIN-код и CVV-код (цифры с обратной стороны карты).

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