В стационарах коронавирусных больниц в Саратовской области находятся более 3,5 тысячи пациентов

В коронавирусных стационарах Саратовской области на утро 2 декабря находились 3 524 пациента, из них с COVID-19 — 2 292 человека, с пневмонией — 3 407.

На кислородной поддержке 728 человек, из них на аппаратах ИВЛ — 212

Амбулаторно лечится от коронавируса 881 пациент.

Об этом в ходе брифинга 2 декабря сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Всего в ковидных госпиталях 4 405 коек, свободных — 881, с учетом открытия еще 150 коек в горбольнице №1 в Энгельсе.

За минувшие сутки 291 человек госпитализирован, 258 — выписаны.