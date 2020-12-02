Для выплат саратовским медикам область получит 147 млн рублей

Саратовские медработники получат выплаты за работу с повышенной нагрузкой в условиях пандемии.

Как сообщает оперативный штаб области, в наш регион направлено 147 млн рублей из общей суммы в 10 млрд по России.

Выплаты предназначены для врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей скорых.

Средства выделены из резервного фонда Правительства России по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.

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