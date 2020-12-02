В Саратовской области работодатели стали чаще упоминать СOVID-19 в вакансиях

За последние три месяца в Саратовской области опубликовано 77 вакансий с упоминанием коронавируса. Об этом сообщили аналитики одной из площадок в интернете по поиску работы.

Отметим, что с середины марта по середину июня таковых предложений было 59.

Чаще всего объявления, в которых есть слова «ковид», «коронавирус» и «COVID», встречаются в профессиональных сферах «Медицина, фармацевтика». Речь идет о работе с вакансиями для медперсонала, которые контактируют с зараженными коронавирусом. «Строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «Транспорт», «Продажи» и «Рабочий персонал». В последнем случае работодатели уточняют, что компании работают в обычном режиме и соблюдают меры предосторожности.

Есть и вакансии, где в обязанностях прописано обеспечение профилактики/борьба с COVID-19.

Слово «карантин» также стали писать чаще: 117 в августе — ноябре против 61 в марте — июне. Как правило, это вакансии для представителей сферы транспорта и логистики, специалистов по продажам, программистов, производственников, рабочего персонала. Компании отмечают, что даже в случае карантина закрытия не было и если он все-таки придет, можно будет работать удаленно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.