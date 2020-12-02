Опубликовано оперативное видео из квартиры убитых женщины с ребенком в Саратове

Опубликовано видео следственных действий с подозреваемой в двойном убийстве на улице Чернышевского в Саратове.

Следователи СУ СКР на месте, в квартире, где произошло преступление, проверили слова 53-летней женщины.

По версии следствия, именно она ножом зарезала 38-летнюю хозяйку квартиры и ее малолетнюю дочь, девочке было меньше четырех лет.

Напомним, сейчас основной версией следствия считается убийство во время ссоры двух женщин. Кроме того, подозреваемая присвоила драгоценности и банковскую карту погибшей, с которой потом сняла 70 тыс. рублей.

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