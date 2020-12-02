В Саратове грабителя с женской сумкой задержали по горячим следам

В Саратове росгвардейцы задержали грабителя по горячим следам.

- Около улицы Большая Горная в Кировском районе вечером 30 ноября ограбили 33-летнюю женщину. Она сообщила стражам порядка, что неизвестный избил ее и отобрал сумку с деньгами, банковскими картами и документами, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Правоохранители выехали искать злоумышленника и по приметам задержали 28-летнего мужчину в Солнечном.

У гражданина забрали похищенное, а его самого передали полицейским, которые заключили под стражу подозреваемого.

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