В Саратове полыхал дом на Лесной Республике

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 1 декабря, горел дом.

- Сигнал о пожаре в частном деревянном доме на улице Лесная Республика поступил в 23:34. На место выехали 13 человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 20 кв. м, горел чердак.

Предполагается, что возгорание началось из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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