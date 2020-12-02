В Саратове 53-летняя женщина на месте рассказала, как убивала мать с дочерью

Женщина на месте рассказала подробности преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее малолетней дочери.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемая была допрошена и дала показания на месте преступления.
Подозреваемая была допрошена
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи готовятся выйти в суд с ходатайством об аресте 53-летней подозреваемой.
Напомним, преступление было совершено в воскресенье, 29 ноября. По версии следствия, 53-летняя женщина пришла в гости к 38-летней знакомой в квартиру дома на улице Чернышевского. В тот момент там находилась и маленькая дочь потерпевшей, ей было три года и 10 месяцев.
Проведена проверка на месте преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Женщины поссорились, и гостья, схватив нож, зарезала хозяйку, а потом и ее ребенка. На телах впоследствии были обнаружены множественные ранения.
После этого подозреваемая ушла, прихватив с собой ювелирные изделия и банковскую карту, с которой позже сняла 70 тыс. рублей.
Причиной убийства могла стать ссора
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Личность подозреваемой удалось установить во время совместной работы СКР и полиции. Расследование держит на контроле руководитель следственного управления области Анатолий Говорунов.
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