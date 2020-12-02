В Саратове 53-летняя женщина на месте рассказала, как убивала мать с дочерью

Женщина на месте рассказала подробности преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее малолетней дочери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемая была допрошена и дала показания на месте преступления.

Подозреваемая была допрошена Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи готовятся выйти в суд с ходатайством об аресте 53-летней подозреваемой.

Напомним, преступление было совершено в воскресенье, 29 ноября. По версии следствия, 53-летняя женщина пришла в гости к 38-летней знакомой в квартиру дома на улице Чернышевского. В тот момент там находилась и маленькая дочь потерпевшей, ей было три года и 10 месяцев.

Проведена проверка на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщины поссорились, и гостья, схватив нож, зарезала хозяйку, а потом и ее ребенка. На телах впоследствии были обнаружены множественные ранения.

После этого подозреваемая ушла, прихватив с собой ювелирные изделия и банковскую карту, с которой позже сняла 70 тыс. рублей.

Причиной убийства могла стать ссора Фото: СУ СКР по Саратовской области

Личность подозреваемой удалось установить во время совместной работы СКР и полиции. Расследование держит на контроле руководитель следственного управления области Анатолий Говорунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы все в шоке от того, что это случилось именно с ними»: В Саратове соседи убитой мамы с дочкой не могут поверить, что кровавая драма приключилась у них за стеной

Жестокое убийство четырехлетней девочки и ее матери могло произойти из-за 70 тысяч рублей

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.