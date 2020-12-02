В ПФО 29% жителей готовы прокатиться на беспилотном такси

Жители ПФО рассказали о своем отношении к беспилотному транспорту.

Результаты опроса одной из торговых интернет-площадок показали, что положительно к такой инновации относятся 62% граждан, 19% негативно, 15% нейтрально.

Внедрение такой технологии в общественном транспорте поддерживают 43% респондентов, отрицательно относятся 28% жителей округа, столько же — нейтрально.

Проехаться в беспилотном такси готовы прямо сейчас 29% опрошенных. Такое же количество граждан сели бы в такое авто, но с обязательным условием — чтобы внутри все-таки был водитель.

Не готовы на это 25% человек, но после многократных проверок и тестирований они все-таки попробовали бы совершить такую поездку.

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