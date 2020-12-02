Саратовские улицы от наледи чистят 177 единиц техники

Сегодня, 2 декабря, улицы Саратова от снега вышли чистить 177 единиц техники, работы идут во всех районах города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, убирают также дворы, тротуары, остановки.

Ночью на уборку вывели 151 единицу спецтехники, а за прошедшие сутки вывезли 74 кубометра снега и наледи.

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