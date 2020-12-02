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Пожилая женщина до смерти замерзла на обочине дороги под Саратовом

Тело нашел тракторист во время уборки снега
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело пожилой женщины найдено на обочине дороги

Тело пожилой женщины найдено на обочине дороги

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе найдено тело женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп был обнаружен вечером 1 декабря на окраине села Сосновка.

Установлено, что его нашел мужчина, который на тракторе чистил снег с дороги. Труп находился на обочине.

Погибшую обнаружил тракторист

Погибшую обнаружил тракторист

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тракторист сообщил в полицию. На место выехали эксперты, которые не нашли следов насильственной смерти. На вид погибшей около 70 лет. Предварительная причина гибели — переохлаждение.

Начата проверка.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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