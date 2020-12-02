Вандалы сломали подсветку на рояле в Заводском районе

Фото группы "Заводской Online Саратов"
В Заводском районе неизвестные повредили подсветку на инсталляции.
Об этом сообщили очевидцы в группе «Заводской online Саратов».
Очевидцы заметили, что конструкция выполненная в виде рояля, установлена на входе в сквер «Дружбы народов». И она больше не светится. Горожане считают, что новогоднюю иллюминацию повредили вандалы.
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