Звания почетных граждан Саратовской области присвоят врачу Решетникову и радиоведущей Липатовой

В областной думе депутаты решили присвоить звание «Почетный гражданин Саратовской области» заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии врачу анестезиологу-реаниматологу Саратовской городской клинической больницы №2 Антону Решетникову.

Как озвучил на заседании рабочей группы по награждению званием «Почетный гражданин Саратовской области» представитель губернатора Роман Яровой, кроме многочисленных наград и благодарностей работу врача характеризует такой факт – в среднем по России излечение тяжелых пациентов в подобных отделениях составляет 13,5%. В реанимации, которой заведует Антон Решетников, спасают каждого четвертого - 24,7%.

Врач также принимал активное участие в борьбе с инфекционными заболеваниями в разные годы на территории области.

Кроме этого, при одном воздержавшемся, члены рабочей группы одобрили для присвоения звания почетного гражданина области кандидатуру радиоведущей Лилии Липатовой.