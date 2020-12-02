«Нива» и Audi на Чернышевского мешают коммунальщикам

Фото ООО «КВС»

В Саратове коммунальщики не могут починить водопровод из-за мешающих автомобилей.

- Audi с госномером в232вс164 и «Нива» с госномером х335ес64 стоят на улице Чернышевского, 53, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Знакомых владельцев просят сообщить об этом в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

Фото ООО «КВС»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.