«Нива» и Audi на Чернышевского мешают коммунальщикам

Фото ООО «КВС»
В Саратове коммунальщики не могут починить водопровод из-за мешающих автомобилей.
- Audi с госномером в232вс164 и «Нива» с госномером х335ес64 стоят на улице Чернышевского, 53, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Знакомых владельцев просят сообщить об этом в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.
Фото ООО «КВС»
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