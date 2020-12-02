Инспектор колонии в Пугачевском районе пытался принести заключенному две бутылки коньяка

В Пугачевском районе Саратовской области будут судить бывшего инспектора колонии №17.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки.

Следствие считает, что в августе 2020 года он получил две тыс. рублей от осужденного. Деньги были перечислены ему на карту за приобретение двух бутылок коньяка и доставку их в колонию.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСИН.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело передано в суд.

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