Престарелый саратовец погиб в пожаре на Чернышевского

Мужчина погиб на диване у себя в квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове на пожаре погиб престарелый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось вечером 1 декабря в квартире дома на улице Чернышевского.

Предварительно установлено, что возгорание заметил знакомый 69-летнего хозяина квартиры, который помогал ему по хозяйству и ухаживал. Мужчина пытался потушить загоревшийся диван и спасти человека, но тот уже был мертв.

Эксперты осмотрели труп. Следов насильственной смерти на теле нет, только ожоги. По предварительной версии, пенсионер мог отравиться продуктами горения.

Начата доследственная проверка.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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