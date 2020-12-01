Расследование дела о хищениях в «Россорго» близится к завершению

Уголовное дело о коррупции в саратовском институте «Россорго» готовится к передаче прокурору.

Как было отмечено на пресс-конференции в Волжском отделе СУ СКР по Саратовской области 1 декабря, после этого материалы с утвержденным обвинительным заключением должны поступить в суд.

Напомним, бывшего директора института обвиняют в четырех эпизодах хищения денег в особо крупном размере. Также ведутся следственные действия в отношении одного из сотрудников.

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