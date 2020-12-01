Корпорация ТДС оказала помощь медикам, работающим в «красной зоне»

Депутат Саратовской городской Думы Максим Самсонов

Корпорация ТДС в лице исполнительного директора, депутата Саратовской городской Думы Максима Самсонова («Справедливая Россия») оказала благотворительную помощь Областной детской инфекционной клинической больнице имени Иванова, которая в настоящий момент переоборудована для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Средства в размере одного миллиона рублей пойдут на дополнительное обеспечение работы персонала медицинского учреждения в «красной зоне».

- Медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Это настоящие герои, которые живут в нашем городе, рядом с нами, при этом ежедневно рискуют своим здоровьем ради спасения жизней других. Поэтому мы связались с главным врачом Саратовской областной детской инфекционной больницы, спросили, какая нужна помощь. В итоге было принято решение оказать прямую финансовую поддержку медицинскому учреждению. Несмотря на то, что бизнесу в условиях пандемии сегодня тоже непросто, считаю, по возможности, нужно помогать, — отметил Самсонов.

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