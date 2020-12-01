Расследование уголовного дела о доме престарелых «Мирра» осложняется плохой памятью постояльцев

В Саратове продолжается расследование уголовного дела о доме престарелых «Мирра».

Как рассказал на пресс-конференции 1 декабря руководитель Волжского следственного отдела СУ СКР по Саратовской области Сергей Калашников, сейчас проходят экспертизы, устанавливают в каких условиях там проживали люди.

Известно, что в доме престарелых находился 21 постоялец в возрасте 70-90 лет. Трое из них скончались, как сообщает следствие, по естественным причинам — от старости.

- Сложность в том, что многие люди «не помнят сами себя», поэтому восстановить полную картину трудно, — отметил Калашников.

Также расследование затрудняется тем, что владельцы «Мирры» и хозяева здания, где располагался пансионат, проживают в разных регионах.

Сейчас дело возбуждено по статье 238 УК РФ, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но, возможно, будут вскрыты и другие эпизоды.

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