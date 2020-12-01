В Саратовской области 300 мам выучились на бухгалтеров, фельдшеров и медсестер

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» более тысячи человек обучились новым профессиям.

- Из них 710 граждан старшего возраста и 336 мам дошкольников. Они получили образование бухгалтера, логопеда, тренера-преподавателя, учителя-дефектолога, фельдшера, медсестры стоматологического кабинета и другим, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

После обучения на работу устроились 94,8% граждан старше 50 лет и 62,8% женщин с детьми.

В 2020 году также увеличили размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам, желающим открыть собственное дело — до 121,3 тыс. рублей. Такую помощь получили 47 жителей области. Они открывают бизнес в сфере торговли, оказания бытовых услуг населению, рекламы и дизайна.

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