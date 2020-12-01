Уровень коррупции в Волжском районе Саратова не меняется несколько лет

Следователи Волжского района рассказали об уровне преступности Фото: Дарья Вострикова

В Волжском районе Саратова уровень коррупции не вырос, но и не сократился.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель следственного отдела СУ СКР по Волжскому району Саратова Сергей Калашников.

По его словам, динамика по преступлениям коррупционной направленности за два года не поменялась.

Несмотря на увеличение числа жителей в районе, в год регистрируется порядка таких 10-15 дел. Это уточнил заместитель руководителя отдела Михаил Синотов.

При этом Волжский отдел СУ СКР работает на достаточно большой район. Однако журналистов заверили, что следователи вполне справляются с такими объемами.

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