Радаев напомнил чиновникам о персональной ответственности за срыв программы по обеспечению жильем медработников

Валерий Радаев провел совещание по вопросам здравоохранения Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Стали известны подробности совещания, которое провел 1 декабря губернатор Валерий Радаев по наиболее актуальным вопросам системы здравоохранения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, одной из тем стало обеспечение медицинских работников жильем.

По словам министра здравоохранения Олега Костина, за пять лет удалось улучшить жилищные условия 105 медикам. Из низ в 2020 году служебное жилье получили 10 человек: два фельдшера скорой помощи и ФАПа в Красноармейском районе, медсестра ФАПа в Саратовской районе, семь врачей из Вольского и Балаковского районов.

В этого году в областном бюджете заложены 50 млн рублей на продолжение программы по обеспечению медработников жильем. Аукционы на 130 квартир были объявлены в ноябре. Заключены уже 10 контрактов, в работе еще 14. Однако ряд торгов был отмене из-за несоответствия жилья необходимым требованиям.

- Жилье медицинским работникам — один из важных факторов закрепления специалистов. Нужно рассматривать все варианты — и переобустройство имеющихся помещений, и строительство квартир, и приобретение домов в сельской местности. Все эти возможности должны быть прописаны в конкурсных процедурах. Средства, которые мы выделили в размере 50 млн рублей, должны быть использованы по назначению в текущем году, — подчеркнул Валерий Радаев.

Он отметил, что работа в данном направлении ведется неудовлетворительно, и заявил о персональной ответственности профильного зампреда правительства и министра.

Кроме того, был рассмотрен вопрос установки компьютерных томографов в поликлиниках и больницах Саратова. Сейчас все помещения уже подготовлены. Монтаж оборудования планируется провести до 10 декабря.

- Аппараты закуплены месяц назад и до сих пор не работают. Учитывая сложнейшей текущий период пандемии, должна быть максимально высокой требовательность к исполнению мероприятий, как и персональная ответственность. Время по запуску аппаратуры затянуто. Значит, приняты неправильные управленческие и организационные решения. Жду сегодня пояснений, кто согласовывал сроки по соглашениям, кто несет персональную ответственность, — потребовал Валерий Радаев.

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