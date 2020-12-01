В Красноармейском районе избрали нового главу

Александр Зотов. Фото пресс-службы администрации Красноармейского района

В Красноармейском районе Саратовской области новый глава.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, депутаты собрания единогласно избрали Александра Зотова. Ранее он был исполняющим обязанности, а до этого — первым заместителем главы администрации.

Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин пожелал новому главе эффективной работы с депутатским корпусом и жителями района.

Напомним, прежний глава Красноармейского района Алексей Петаев стал министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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