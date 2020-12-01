Валерий Радаев обрушился с критикой на зампредов и министров

Валерий Радаев провел совещание по вопросам здравоохранения
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал чиновников правительства.
Недовольство главы региона вызвала ситуация с установкой компьютерных томографов в медицинских учреждениях, а также предоставления жилья медицинским работникам.
Напомним, эти темы поднимал во время одного из недавних визитов в Саратов председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
При этом губернатор остался недоволен работой ряда зампредов и профильных министров. Ожидаются меры.
Ряд чиновников правительства вызвали недовольство у главы региона
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