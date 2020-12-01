Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Валерий Радаев обрушился с критикой на зампредов и министров

Недовольство главы региона вызвала ситуация с установкой КТ и обеспечением жильем медиков
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Валерий Радаев провел совещание по вопросам здравоохранения

Валерий Радаев провел совещание по вопросам здравоохранения

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал чиновников правительства.

Недовольство главы региона вызвала ситуация с установкой компьютерных томографов в медицинских учреждениях, а также предоставления жилья медицинским работникам.

Напомним, эти темы поднимал во время одного из недавних визитов в Саратов председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

При этом губернатор остался недоволен работой ряда зампредов и профильных министров. Ожидаются меры.

Ряд чиновников правительства вызвали недовольство у главы региона

Ряд чиновников правительства вызвали недовольство у главы региона

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.