Следствие: мужчина выслеживал маленьких девочек в Юбилейном и сексуально домогался

Мужчина был задержан и арестован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратове местного жителя обвинили в сексуальных нападениях на детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, также ему инкриминируют кражу.

По версии следствия, 54-летний мужчина выслеживал на улицах поселка Юбилейный несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Около 17 часов 10 июня он увидел восьмилетнюю девочку, которая шла из магазина. Обвиняемый догнал ребенка и зашел вместе с ней в лифт дома на Усть-Курдюмской.

Там он нажал на кнопку девятого этажа, хотя девочке нужно было на пятый. В лифте мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, а потом сбежал, когда жертва закричала.

Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения, его удалось задержать и впоследствии он был арестован.

Во время допроса мужчина рассказал о еще одном преступлении против половой неприкосновенности ребенка в 2019 году. 15 июня на улице Державинская он увидел семилетнюю девочку, которая во дворе дома играла с кошкой. Мужчина пообещал показать ребенку котят и отвел за руку в лесополосу на улице Братьев Никитиных.

Там он запугал девочку: бил ногой по дереву, бросал камни и угрожал убить кошку, если жертва не подчинится. После этого совершил насильственные действия сексуального характера. Ребенку удалось сбежать, впоследствии мама девочки обратилась в полицию.

Кроме того, 20 апреля 2020 года мужчина украл велосипед Stern, стоимостью шесть тыс. рублей из подъезда дома по улице Братьев Никитиных.

Уголовное дело направлено в суд.

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