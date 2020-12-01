Эстрадные телешоу - традиционные спутники новогоднего застолья
Фото: Тимур ХАНОВ
Жители Саратова оказались самыми преданными любителями «голубых огоньков».
Эксперты независимого исследовательского агентства Zoom Market составили рейтинг 25 российских городов по степени приверженности к новогодним телевизионным шоу.
Оказалось, что первое место досталось Саратову. Именно наши сограждане чаще всего смотрят телевизор в Новогоднюю ночь, предпочитая именно выступление звезд эстрады, так называемые «голубые огоньки».
Следом в рейтинге расположились Иваново и Пермь. Меньше всего музыкальные телешоу на Новый год нравятся жителям Краснодара, Новосибирска и Москвы.
Есть и другие предпочтения россиян в новогоднем телеэфире. Например, 9% смотрят по телевизору выступление президента, 39% — художественные фильмы.
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