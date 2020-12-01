В Саратовской областной думы ожидаются кадровые изменения

Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 1 декабря, дал пресс-конференцию в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он остановился на кадровых перестановках в партии.

В частности — на назначении Татьяны Ерохиной секретарем отделения «ЕР» в Ленинском районе, а Андрея Воробьева — в Заводском.

- Не считаю, что назначение Ерохиной и Воробьева руководителями районных отделений партии свидетельствует об их предстоящем выдвижении в Госдуму. Ротация в «ЕР» — хороший признак и возможность двигаться дальше. И Ленинское и Заводское отделения партии крупные, и то, что их возглавляют депутаты областной думы, — это хорошо,— отметил Николай Панков.

При этом он анонсировал продолжение кадровых перестановок в Саратовской областной думе.

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