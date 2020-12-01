Николай Панков: Положительно оцениваю переход Сергея Грачева в мэрию

Депутат Государственной думы России Николай Панков Фото: Александр Уриевский

Депутат Государственной думы России Николай Панков положительно оценил переход Сергея Грачева на должность первого заместителя главы Саратова.

- Оцениваю переход депутата Сергея Грачева в мэрию Саратова положительно. Я его знаю давно, он возглавлял серьезное предприятие в Балаково, он увеличил прибыль Облкоммунэнерго. Он работал в других районах, его приглашали на атомную станцию, он спецобразование получил даже. Знает вопросы ЖКХ, — напомнил Николай Панков о квалификации Грачева.

Он также сообщил, что во время разговора с главой города Михаилом Исаевым, тот отметил, что относится к Сергею Грачеву как к профессионалу.

- Думаю, Грачев справится с обязанности заммэра по ЖКХ, хотя вопросов и проблем тут очень много, — считает Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.